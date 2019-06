Donald Trump aprova sanções contra o ayatollah Khamenei

O Presidente norte-americano Donald Trump assinou nesta segunda-feira um decreto que impõe novas sanções ao Irão, abrangendo o seu líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei.

Segundo a agência Reuters, Trump declarou inicialmente que as novas sanções surgem em resposta ao abate de um drone norte-americano pelo Irão no estreito de Ormuz. Mais tarde, porém, o Presidente norte-americano afirmou que as sanções iam ser impostas independentemente do incidente da semana passada.

Na quinta-feira, Trump aprovou um ataque militar contra posições em território iraniano em retaliação pelo derrube do avião não tripulado, mas acabou por cancelar a operação a dez minutos do seu início devido ao número de vítimas previsto.

Nos últimos dias, Trump disse ainda que está disponível para dialogar com a liderança iraniana, mas Teerão rejeita encetar negociações enquanto as sanções norte-americanas estiverem em vigor.