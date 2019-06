Dois caças das Forças Armadas alemãs chocam durante voo

Dois caças modelo Eurofighter, pertencentes às forças armadas alemãs, colidiram no nordeste da Alemanha nesta segunda-feira. A notícia foi confirmada pelo ministério do Interior, em Schwerin, no estado de Mecklenburg-Vorpommern.

Os dois aviões estavam “em conjunto com uma terceira aeronave a voar no âmbito de uma missão de combate aérea”, escreveu a Força Aérea alemã no Twitter. “O piloto do terceiro Eurofighter observou a colisão e reportou que dois pára-quedas conseguiram alcançar o solo.”

De acordo com a revista Focus, um dos pilotos foi encontrado com vida e o outro tem ainda de ser localizado. Não se conhece ainda o número de possíveis vítimas deste acidene.

A porta-voz do Ministério do Interior do estado de Mecklenburg-Vorpommern, no este do país, disse “confirmar” que “houve um acidente que envolveu duas aeronaves no Norte da Alemanha”.

De acordo com a porta-voz desse ministério, um dos aviões Eurofighters – feitos pela Airbus, BAE Systems e Leonardo – despenhou-se junto da aldeia de Jabel e o outro perto da aldeia de Nossentiner Hütte, numa zona de floresta a Norte do país. Os dois lugares distam cerca de 10 quilómetros um do outro.

O ministro do Interior de Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier, já fez saber que irá deslocar-se ao local do acidente para conseguir perceber o que aconteceu, informou o seu porta-voz ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung.