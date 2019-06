Últimos 12 moradores do prédio Coutinho recusam entregar chaves

Os 12 moradores do Prédio Coutinho, em Viana do Castelo, estão a reunir, neste momento, no interior do edifício com um representante do advogado que tem acompanhado o seu caso, Francisco Veloso Ferreira. O encontro decorre à porta fechada, com dois agentes da PSP a guardarem a entrada. Depois de terem prometido, de manhã cedo, que vão apresentar uma acção de intimação pela defesa dos direitos, liberdades e garantias para impedirem o seu despejo, os moradores e o advogado vão falar aos jornalistas após a reunião. Por agora, o ambiente em torno do Coutinho é tranquilo.

A Câmara Municipal de Viana do Castelo decretou, no passado dia 30 de Maio, que os 12 últimos habitantes do Coutinho teriam de entregar as suas chaves até às 9h desta segunda-feira, após o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, em Abril, ter considerado improcedente uma providência cautelar apresentada pelos moradores, em Março de 2018. Antes, em Dezembro de 2017, o Tribunal Constitucional rejeitara o recurso de uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo que viabilizara as expropriações necessárias para o prédio ser demolido.

O Prédio Coutinho, oficialmente designado como Edifício Jardim, chegou a albergar 300 moradores e tem a demolição prevista desde 2000, após ter sido erguido na década de 70.