O arquitecto do BCE agora faz parte da oposição

Intervenção atrás de intervenção, o último encontro do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra com Mario Draghi como presidente, foi, sem surpresa, uma sequência de elogios à sua liderança e em particular à forma como salvou o euro com apenas uma expressão: “fazer tudo o que for preciso” para preservar a moeda única. Vozes críticas não se ouviram durante as intervenções. Mas na assistência, em silêncio, pelo menos uma pessoa não partilhava do mesmo entusiasmo.

Continuar a ler