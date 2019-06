V. Setúbal começa nova época sem nenhum dos reforços contratados

O Vitória de Setúbal, 13.º classificado da última Liga de futebol, regressou nesta segunda-feira ao trabalho com 17 jogadores, entre eles três sub-23, e ainda sem nenhum dos quatro reforços contratados, numa lista com várias indefinições no plantel.

Apesar de já estar em Setúbal, o avançado brasileiro Carlinhos, emprestado pelos belgas do Standard Liège, só na terça-feira começa a trabalhar com os novos colegas. O defesa Bruno Langa (ex-Amora) e os avançados Khalid Hachadi (ex-Olympique Khouribga, Marrocos) e Guedes (ex-Al Dhafra, Emirados Árabes Unidos) são esperados ainda esta semana.

Tal como os seus compatriotas Bruno Pires, Éber Bessa e Rodrigo Mathiola, o atacante Carlinhos, de 25 anos, chegou nesta segunda-feira oriundo do Brasil pelas 5h00 ao aeroporto de Lisboa, razão que levou o treinador Sandro Mendes a poupá-los do treino matinal que decorreu no Complexo da Várzea, em Setúbal.

Na sessão, em que apenas os primeiros 15 minutos foram abertos à comunicação social, estiveram presentes os guarda-redes Cristiano e João Valido, os defesas Mano, Vasco Fernandes, Artur Jorge, Baba Fernandes, André Sousa e Sílvio, os médios José Semedo, Nuno Valente, Tomás Azevedo e Luís Cortez e os avançados Tiago Castro, Zequinha, Berto, Leonardo Chão e Amâncio.

Com o objectivo de reforçar a aposta nos jogadores formados no clube, o guarda-redes João Valido, o médio Rodrigo Mathiola e os avançados Leonardo Chão e Amâncio, atletas sub-23 que se destacaram na Liga Revelação, vão realizar com o plantel principal o estágio de pré-época, que vai decorrer no Luso, entre 28 de Junho e 6 de Julho.

As inspecções médicas realizadas hoje de manhã no Hospital da Luz de Setúbal vão continuar durante as tardes nos próximos dias em que o treinador Sandro Mendes vai orientar treinos matinais no Complexo Desportivo Municipal de Palmela.

No último dia do estágio de pré-época no Luso, os sadinos têm previsto a realização de um jogo de preparação, com adversário e local ainda por designar.

Plantel provisório do Vitória de Setúbal para 2019/20:

Guarda-redes: Makaridze, Cristiano e João Valido.

Defesas: Mano, Vasco Fernandes, Artur Jorge, Bruno Pires, Baba Fernandes, Bruno Langa (ex-Amora), Sílvio, Nuno Pinto e André Sousa.

Médios: André Pedrosa, Tomás Azevedo, José Semedo, Nuno Valente, Rodrigo Mathiola, Luís Cortez, Éber Bessa e Tiago Castro.

Avançados: Zequinha, Alex Freitas, Berto, Allef, Leonardo Chão, Amâncio, Mendy, Carlinhos (ex-Standard Liège, Bel), Khalid Hachadi (ex-Olympique Khouribga, Mar) e Guedes (ex-Al Dhafra, EAU).

Treinador: Sandro Mendes.

Saíram: Gustavo Cascardo, Sávio Roberto, Mikel Agu, Rúben Micael (Nacional) e Jhonder Cádiz (Benfica).