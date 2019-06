II Jogos Europeus: Portugal pode arrecadar mais medalhas

Portugal dispõe esta segunda-feira de várias oportunidades para conquistar a sétima medalha nos II Jogos Europeus, em especial no judo e nos trampolins sincronizados.

No judo, que em Minsk vale por Campeonato da Europa, destaque para Jorge Fonseca, em -100 kg, e Rochelle Nunes, em +78 (já qualificada para os quartos-de-final durante a manhã), numa modalidade na qual Telma Monteiro já alcançou o bronze, em -57, no seu 13.º pódio em outras tantas edições.

Na ginástica de trampolins, Diogo Abreu e Diogo Ganchinho entram directamente na final, cotando-se como uma das duplas com mais motivos para aspirar ao pódio.

Beatriz Martins, que em Baku2015 foi bronze no sincronizado feminino, juntamente com Ana Rente, tem de ir primeiro às qualificações no trampolim individual, juntamente com Sílvia Saiote.

Portugal tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, a prata das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.

Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.

Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.

Nestes II Jogos Europeus, que reúnem quatro mil atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badmínton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contra-relógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.

Programa de Portugal para esta segunda-feira nos Jogos Europeus (horas de Lisboa): Badminton - Singulares Masculinos e Femininos

7h - 17h, fase de Grupos: Sónia Gonçalves e Bernardo Atilano. Ginástica Aeróbica, Pares Mistos

17h30 - 18h55 Finais: Sara Silva e João Salvado. Ginástica Trampolins, Individual Feminino

13h - 14h50, Qualificação

17h - 18h30, Finais

Beatriz Martins e Sílvia Saiote. Sincronizado Masculino

17h - 17h30 Finais

Diogo Abreu e Diogo Ganchinho. Judo, categorias -78 kg, +78 kg, -90 kg, -100 kg

8h30 - 14h, Qualificação

15h - 15h54, Finais

Patrícia Sampaio, Yahima Ramirez, Rochele Nunes, Tiago Rodrigues e Jorge Fonseca. Ténis de Mesa, Singulares Masculinos e Femininos

11h - 18h45 Qualificação (4ª ronda)

Marcos Freitas, Fu Yu e Jieni Shao. Tiro com armas de caça, Equipas Mistas

08h - 12h, Qualificação

13h45 - 14h45, Finais

João Paulo Azevedo e Ana Rita Rodrigues.