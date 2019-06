Guarda-redes Eduardo regressa ao Sp. Braga e quer “ganhar coisas”

O guarda-redes internacional português Eduardo é o novo reforço do Sporting de Braga, informou nesta segunda-feira o clube minhoto da I Liga, tendo assinado por duas temporadas.

Eduardo, que completa 37 anos em Setembro, regressa assim ao Sp. Braga, depois de já o ter representado em diferentes etapas, a últimas das quais em 2013/14, então por empréstimo dos italianos do Génova.

Na última época, o guardião jogou no Vitesse, da Holanda, emprestado pelos ingleses do Chelsea, tendo realizado 34 partidas em todas as competições.

Natural de Mirandela, Eduardo representou ainda como sénior o Beira-Mar, o Vitória de Setúbal, o Benfica, os turcos do Istambul Basaksehir e os croatas do Dínamo de Zagreb.

Em declarações ao sítio do clube, Eduardo contou que “o convite partiu do presidente [António Salvador], com bastante insistência”.

“Foi o clube onde cresci e me formei como homem e jogador, um clube que me diz muito, o clube do meu coração. Poder regressar à casa onde cresci e que vi crescer é um sentimento incrível e um orgulho enorme”, disse.

Eduardo frisou o “crescimento” do clube, notando que, antes, “o Sporting de Braga lutava quase pela manutenção e hoje em dia é uma referência na Europa”.

Afirmando-se motivado e ambicioso, o guardião garantiu vir lutar pela titularidade: “Obviamente que sim, senão não teria aceite. Felizmente tinha várias propostas.”

Entre elogios ao treinador Abel Ferreira, Eduardo deixou ainda o desejo de conquistar títulos.

“Os objectivos são sempre os do clube. Consegui aqui um segundo lugar, vencer uma Taça Intertoto, participei em carreiras brilhantes na Europa. Quero ganhar coisas por este clube e espero consegui-lo nos próximos dois anos. Tudo farei para que isso aconteça”, concluiu.

Eduardo é o terceiro reforço dos “arsenalistas” para 2019/20, depois de André Horta, também ele um regresso ao clube, e Vítor Tormena, central brasileiro que alinhou na época passada no Portimonense por empréstimo do Gil Vicente.

O Sporting de Braga regressa na terça-feira ao trabalho para a próxima temporada, dia reservado para exames médicos e testes físicos.