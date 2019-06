Ponte de Lima acolhe exposição de Serralves

O título desta exposição, A minha casa é a tua casa, corresponde a uma expressão de hospitalidade e nos seus artistas e obras pretende oferecer-se “diferentes interpretações daquilo que se entende por casa”, encetando um jogo subtil entre o privado e o público, lê-se no comunicado da Fundação de Serralves. Na exposição, que será inaugurada amanhã, 25 de Junho, serão apresentadas obras de Filipa César, Pedro Cabrita Reis, Ângela Ferreira, Fernanda Fragateiro, Gordon Matta-Clark, Bruce Nauman, Martha Rosler, Miguel Ângelo Rocha, Tony Cragg, Gil Heitor Cortesão, Juan Munoz.

Alguns destes artistas sublinham a relação da casa com a rua e com a cidade, dedicando-se a pensar questões eminentemente urbanísticas. E aos ideais utópicos e de libertação do homem que estiveram na base da arquitectura e do urbanismo modernistas, contrapõem-se modelos vernaculares de ampliação de casas (as marquises) ou um território desordenado em que se mesclam organismos urbanos e rurais, outrora coerentes e estanques, adianta o mesmo comunicado.

A iniciativa, resultado de uma parceria entre a Fundação de Serralves e o Município de Ponte de Lima, integra-se num programa de exposições e apresentação de obras da Colecção de Serralves a públicos diversificados de todas as regiões do país no ano em que a Fundação celebra o seu 30.º aniversário. A minha casa é a tua casa vai ser apresentada no Palacete Villa Morais e Torre da Cadeia Velha, em Ponte de Lima.