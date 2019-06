O júri do Festival de Veneza 2019 já tem cabeça: Lucrecia Martel

O júri internacional da competição 76º edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, o mais antigo do mundo, será presidido por Lucrecia Martel. A realizadora argentina encabeçará o grupo de nove pessoas, ainda por anunciar, que vai decidir, entre outros prémios, o vencedor do Leão de Ouro, um galardão que no ano passado foi para Roma, de Alfonso Cuarón.

O anúncio foi feito pela própria organização esta segunda-feira, que cita a própria cineasta: “uma honra, uma responsabilidade e o prazer fazer parte desta celebração do cinema, do desejo imenso da humanidade de se compreender a ela própria”.

A realizadora, que nunca venceu um prémio no festival, será a sucessora do mexicano Guillermo Del Toro, que ocupou esse cargo no ano passado (Cuarón tinha-o ocupado em 2015) e vencera o Leão de Ouro em 2017.

Lucrecia Martel (n.1966), natural de Salta, estreou-se nas longas-metragens em 2001, com O Pântano, ao qual se seguiu A Rapariga Santa, de 2004, e A Mulher Sem Cabeça, de 2008. O seu mais recente trabalho foi co-produção portuguesa Zama, a sua quarta longa-metragem, estreado originalmente em 2017. Em 2018, a realizadora foi homenageada na categoria “Herói Independente” do IndieLisboa.

Este ano, o festival do Lido realiza-se entre 28 de Agosto e 7 de Setembro. Entre os homenageados do festival estarão a actriz britânica Julie Andrews e o realizador espanhol Pedro Almodóvar.