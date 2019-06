Livro de Gonçalo M. Tavares recebe prémio de melhor tradução

Anunciado esta segunda-feira pela Porto Editora, a edição mexicana do livro Uma Menina Está Perdida no seu Século à Procura do Pai do escritor português Gonçalo M. Tavares foi distinguida no México por um júri que atribuiu por unanimidade à tradução de Paula Abramo o Prémio Belas Artes de Tradução Literária Margarita Michelena 2019, o mais importante prémio de tradução do país, que enalteceu a “excelência” da obra assim como a “alta qualidade” da tradução e a notável “tradução da fascinante imaginação de Tavares” que conseguiu manter a “originalíssima” escrita do autor.

Uma Menina Está Perdida no seu Século à Procura do Pai decorre na Europa após a Segunda Guerra e conta a história de Marius, um sujeito enigmático, que encontra Hanna, uma menina perdida à procura do pai, portadora de uma doença congénita.

Para além deste prémio, este livro foi anunciado este ano como finalista do prémio Jean Monnet, entregue ao melhor livro europeu publicado em França, colocando Gonçalo M. Tavares numa lista que, segundo a editora, figuram “grandes nomes da literatura europeia, como o alemão Bernard Schlink, ou os ingleses Julian Barnes e Graham Swift”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O livro, publicado originalmente em 2014, já havia sido finalista do Prémio Oceanos, no Brasil, e havia recebido o Prémio Tabula Rasa em Portugal, em 2015, com este prémio, o livro foi finalista e premiado em quatro países.

Segundo a editora, “praticamente toda a obra” de Gonçalo M. Tavares está a ser traduzida no México e em outros países de América Latina e está a ser traduzida em várias outras línguas.

A cerimónia de entrega de prémios está prevista para dia 28 de Junho, no estado mexicano de Hidalgo.