Lisboa celebra os 70 anos de Os Surrealistas

De forma a celebrar os 70 anos da primeira exposição do grupo Os Surrealistas vão ser apresentadas em Lisboa, a partir de quarta-feira, quatro exposições e um tributo a Cruzeiro Seixas, um dos fundadores, como Mário Cesariny.

De acordo com a organização, a celebração será um ciclo intitulado Reviver Os Surrealistas em Lisboa, 70 anos depois!, e pretende evocar a exposição que lançou, em 1949, na capital portuguesa, o grupo que se opôs ao Grupo Surrealista de Lisboa, que também expôs no mesmo ano. Mário Cesariny, que começou por fazer parte do Grupo Surrealista de Lisboa acabaria por sair e fundar um novo (anti-)grupo ao qual pertenceram Cruzeiro Seixas, Mário-Henrique Leiria, António Maria Lisboa, H. Risques Pereira, Fernando José Francisco e Pedro Oom, entre outros. As exposições dos dois grupos, nesse ano, durante 15 dias, provocaram escândalo na época e constituiriam um marco na modernidade em Portugal, influenciando sucessivas gerações de futuros autores.

Cruzeiro Seixas, último dos fundadores do “antigrupo” que permanece ainda activo, com quase 99 anos de idade, irá ter um tributo na mostra antológica, por ele intitulada Construir o nada perfeito, que abrirá o ciclo na quarta-feira, no espaço Atmosfera M, da Associação Mutualista Montepio, na Rua Castilho, em Lisboa. A exposição será evocada também a partir de sábado no núcleo Surrealismo em 1949, na Perve Galeria, em Alfama.

No mesmo dia, na Casa da Liberdade - Mário Cesariny, apresentam-se na exposição Conexões e Miscigenação até 1975, obras realizadas até 1975, que revelam a influência de Os Surrealistas num conjunto alargado de autores dos países de língua portuguesa. Essa influência teve um protagonista maior: Artur do Cruzeiro Seixas, que rumou a África em 1952, acabando por se fixar em Angola até 1964, aí realizando várias exposições marcantes.

No dia 2 de Julho, irá inaugurar-se, na Galeria aPGn2 (A PiGeon too), em Alcântara, a mostra Global(ismo), que reúne obras realizadas desde o ano 2000, por artistas internacionais e dos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), “numa perspectiva de homenagear Os Surrealistas e de colocar em evidência os múltiplos caminhos que este movimento abriu e onde se mantém actual”, segundo a organização.

Serão apresentados filmes sobre Os Surrealistas e o seu percurso, entre os quais os realizados, nos anos 1950 do século XX, por Carlos Calvet.

Sob a curadoria de Carlos Cabral Nunes, este ciclo de celebração irá contemplar também diversos actos performativos e outras exposições, a realizar em vários pontos do país.