Dita von Teese anuncia nova tour, Glamonatrix

A rainha internacional do Burlesco, Dita Von Teese, anunciou que no final do ano irá começar uma tour que a levará a Austrália e Nova Zelândia (entre 19 de Novembro e 18 de Dezembro) e à Europa entre 27 de Março e 24 de Maio) com Glamonatrix, o maior espectáculo de burlesco da história que promete encantar a sua audiência com performances e visuais inéditos.

Com uma equipa de produção renovada que conta com novos membros como o corsetmaker (alfaiate especialista em fazer espartilhos) Mister Pearl, a designer britânica Jenny Packham, o costureiro francês Alexis Mabille e ícones do burlesco como Catherine D'Lish, Brooke Brothers entre outras. O calçado será fornecido pelo designer francês Christian Louboutin.

Glamonatrix irá ter quatro novas actuações, nomeadamente, uma reinvenção do clássico “bolo surpresa”, da cena “Liptese, com misturas de músicas do seu álbum com os franceses Sebastien Tellier e Andrew Armstrong (da banda Monarchy), uma actuação onde Dita encarnará a pele de uma domadora de “grandes felinos” e uma actualização da famosa cena do copo de Martini. Estas actuações irão contar com de reputados artistas do mundo do burlesco como a dançarina nova-iorquina Dirty Martini e a australiana Zelia Rose.

Este novo espectáculo surge após “The Art of the Teese”, a tour de burlesco mais bem-sucedida de sempre, que serviu de introdução à Europa para o trabalho de Dita, que esgotou cinco noites no London Palladium e contou com a presença de membros da família real do Mónaco na sua actuação no Ópera Garnier.”

Foto O novo espectáculo de Dita chama-se Glamonatrix PR

“Com o sucesso da minha última tour na Europa, voltei para casa mais inspirada do que nunca e dediquei-me a construir novos números. Vou voltar com o maior espectáculo que alguma vez fiz”, declarou a norte americana.

“Para mim, o burlesco sempre foi uma maneira de encontrar o poder e confiança, abraçar a sensualidade e encorajar os outros a fazer o mesmo com as suas vidas. Glamour é a arte de criar mistério e seduzir, e é isso que Glamonatrix pretende juntar.”

O espectáculo pretende abraçar também a comédia e stripteases sofisticados que celebrem a “beleza da diversidade”. “Sinto-me sortuda por o burlesco se ter tornado um símbolo de celebração da beleza e sensualidade em diversas formas, um local onde ícones improváveis assumem o palco e inspiram os outros. Estou orgulhosa por poder fazer parte do movimento do burlesco moderno e estou agradecida por ter a oportunidade de ir em tour com artistas que possam mudar a ideia que as pessoas tem em relação ao striptease.”

Longe de ser um típico espectáculo de burlesco, Dita pretende modernizar este conceito ao adoptar no seu elenco artistas do sexo masculino, feminino e não-binários de forma a promover o body-positive.

A tour Glamonatrix não tem datas anunciadas em Portugal, sendo que o local mais perto é em Madrid no Teatro Nuevo Apolo no dia 11 de Maio.