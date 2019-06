Português André Barros vence prémio internacional nos Independent Music Awards

O músico português André Barros foi distinguido pelos prémios internacionais Independent Music Awards como autor da melhor canção usada em filme, televisão ou jogo, pela composição Leda.

A 17.ª edição dos Independent Music Awards, realizados no sábado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, teve, no total, quatro portugueses nomeados em diferentes categorias.

André Barros, compositor e pianista, foi nomeado este ano para dois prémios que distinguem melhor canção independente usada em campanhas publicitárias e melhor canção em filmes, televisão ou jogo.

O álbum de jazz Trapézio, da cantora Susana China, foi nomeado em duas categorias: melhor álbum de jazz com voz – que distingue o intérprete – e melhor arte/ fotografia de álbum, que poderia distinguir a designer Mariana Seiça.

O prémio de melhor álbum de jazz com voz foi para Camille Thurman, com Waiting for the Sunrise e o vencedor de melhor arte/ fotografia de álbum foi Cody Blocker.

Sandra Correia fez parte das nomeações para melhor álbum de música tradicional, pelo álbum Aqui Existo, categoria que premiou Sara Ajnnak pelo álbum Gulldalit: Can You Hear Me.

Os Independent Music Awards contaram este ano com mais de 400 artistas indie nomeados pelo seu trabalho em mais de 100 categorias, entre as quais se consideram álbuns, canções, vídeos, produção, fotografia e design.

Natural da Marinha Grande, André Barros estreou-se em 2013 com o álbum Circustances e continuou em 2015 com Soundtracks Vol. One, em 2016 com In Between e 2017 com Reasons.

Os seus trabalhos são incluídos e utilizados também nas indústrias publicitária e cinematográfica.

O compositor ganhou um prémio de melhor banda sonora em 2015, nos prémios Los Angeles Independent Film Festival Awards, pelo trabalho musical na curta-metragem norte-americana Our Father, de Linda Palmer. Em 2017, André Barros foi nomeado para os Hollywood Music in Media Awards.