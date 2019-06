Após a derrota, Marta deixa um recado para as jovens jogadoras de futebol

A jogar com França, o Brasil acabou por ser eliminado nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de futebol feminino e, à saída, a avançada brasileira Marta Vieira da Silva deixou, emocionada, uma mensagem às jovens jogadoras, para que não desistam: “Chore no começo para sorrir no fim.”

“É um momento especial. A gente tem de aproveitar. Valorizar mais”, disse à SporTV, no final do jogo. “O momento emociona, eu queria estar sorrindo, ou chorando de alegria. Eu acho que é esse o primordial. Tem de chorar no começo para sorrir no fim”, acrescentou a jogadora que já foi eleita por seis vezes a melhor do mundo.

Mas nada se consegue sem esforço, por isso, a avançada aconselhou: “É querer mais, treinar mais, se cuidar mais, é dar conta para jogar 90, mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas [as outras jogadoras].”

Face ao destaque que o futebol feminino tem em tempos de campeonato, a jogadora que, segundo o Globo, fez mais golos que Pelé pela selecção brasileira, terminou com um recado: “O futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais, chore no começo para sorrir no fim.”

Durante este campeonato, a jogadora que conquistou o estatuto de melhor marcadora de sempre em fases finais de Mundiais, independentemente do género, aproveitou para reforçar a ideia de igualdade entre os jogadores, fazendo referência aos patrocínios, que são desiguais. Mas há um patrocínio que Marta fez questão de mostrar, o da Avon. No jogo com a Itália, a jogadora apareceu em campo de lábios pintados de uma cor forte.