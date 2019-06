Chuva não ameaça noite de São João. Vai poder lançar balões e assar sardinhas

O Porto acordou este domingo sobressaltado com a chuva. Mas São Pedro promete dar tréguas ao São João, com uma noite de festa, concertos e arraiais sem aguaceiros.

Em pleno São João, as previsões apontam para uma noite de nuvens, mas sem chuva na Invicta. Os planos não ficarão estragados e os portuenses poderão, ao que tudo indica, acender os fogareiros para assar as típicas sardinhas, assistir ao espectáculo de fogo-de-artifício sobre o rio Douro e percorrer as ruas do Porto de martelinho na mão. E se, este ano, o Governo permitiu o lançamento de balões​​, também não será a chuva a impedi-lo.

Segundo dados disponibilizados no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva vai parar cerca das 12h no Porto e o céu vai permanecer nublado durante o resto do dia. Para a noite, prevê-se também nebulosidade, mas com baixa probabilidade de aguaceiros. Quanto às temperaturas, deverão variar entre os 21ºC e os 15ºC no Porto.

Em Lisboa o cenário será semelhante, registando-se aguaceiros fracos durante a manhã deste domingo. Durante a tarde, segundo as previsões, a chuva irá também parar, com alguns períodos de sol e nebulosidade. Na região de Lisboa os termómetros poderão chegar aos 23ºC.

O Verão começou esta sexta-feira com temperaturas abaixo da média. Segundo o IPMA, vai ser difícil perceber que estamos em época estival pelo menos até meio da próxima semana, com alguns distritos de Portugal a registarem períodos de chuva fraca a moderada, vento e nebulosidade, à excepção do Alentejo e Algarve (que registam temperaturas dentro da média e dias de sol).

Segundo o IPMA a meio da próxima deverá registar-se uma subida de temperaturas: “Não existirá uma vaga de calor, alguns locais até estarão abaixo da média do que é normal, mas no fim da próxima semana o Alentejo e Algarve chegarão novamente aos 35º graus”.