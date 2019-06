Papa critica arrogância e ambição dos que “gritam com mais força”

O Papa Francisco insurgiu-se este domingo contra a arrogância, a ira e a ambição, apelando para que os crentes partilhem com os demais, durante a missão do Corpus Christi, a que presidiu no bairro romano de Casal Bertone. “É triste ver com que facilidade hoje se maldiz, de deprecia, se insulta. Tomados por um arrebatamento excessivo, não conseguimos aguentar e descarregamos a ira com qualquer um e por qualquer coisa”, lamentou o Papa.

O pontífice argentino disse ainda que, “com frequência, infelizmente, aquele que grita mais e com mais força, o que está mais zangado, parece que tem mais razão e recebe a aprovação dos outros”, pelo que, apelou Francisco, as pessoas não devem deixar-se “contagiar pela arrogância” e pelas queixas.

Jorge Bergoglio observou ainda que as pessoas procuram continuamente “aumentar o que ganham”, mas perguntou em seguida com que propósito: “Dar ou ter? Partilhar ou acumular?” O Papa sublinhou que “a “economia” do evangelho multiplica compartilhando, nutre distribuindo, não satisfaz a voracidade de alguns poucos, mas dá vida ao mundo”.

Assim, em face da arrogância, do egoísmo, da ira e da ambição, Francisco apostou na necessidade dos seres humanos levarem à prática dois verbos “essenciais para a vida do dia-a-dia: dizer e dar”. Duas acções necessárias nas sociedades actuais, famintas de “amor e de atenção”, que sofrem “a degradação e o abandono”, e nas quais há tantas “pessoas idosas e sozinhas, famílias em dificuldade”, e “jovens que lutam com dificuldade para ganhar o pão e alimentar os seus sonhos”.

A celebração do Corpus Christi foi instituída pelo papa Urbano IV em 1264, na sequência do chamado “milagre de Bolsena”. Em 1263, um sacerdote da Boémia, Pedro de Praga, deslocava-se para Roma quando parou perto da localidade de Bolsena para celebrar missa. O padre tinha dúvidas sobre a presença real de Cristo na eucaristia e pediu a Deus um “sinal”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De repente, segundo a tradição católica, algumas gotas de sangue saíram da hóstia consagrada, caindo sobre o corporal, o lenço de linho que é estendido no altar e onde se colocam a hóstia e o cálice na cerimónia da eucaristia.

A missa terminou pouco depois das 19h locais (18h em Lisboa) e foi seguida por uma procissão pelas ruas do bairro romano, conduzida pelo cardeal de Roma, Angelo de Donatis.