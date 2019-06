Porto fecha espaço aéreo durante três horas esta noite

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) decidiu encerrar o espaço aéreo do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, na noite de São João por razões de segurança devido ao lançamento de balões de ar quente.

O espaço aéreo estará encerrado entre as 21h45 da noite de 23 de Junho e a 1h de 24 de Junho, à semelhança de outros anos.

“Esta decisão consubstancia uma medida de precaução contra eventuais situações de perigo para a navegação aérea, designadamente o risco de colisão e de interferência na operação segura da aeronave, devido à largada massiva de balões de ar quente”, refere a ANAC em comunicado.

O aviso sobre o encerramento do aeroporto foi emitido à navegação aérea já em Fevereiro, “por força a minimizar os inconvenientes dos passageiros e a permitir às transportadoras aéreas acautelarem e ajustarem os seus voos que estavam previstos para tal período horário”.

No entanto, poder-se-á abrir uma excepção no caso de “situações anómalas que possam ocorrer e impliquem a utilização de meios aéreos, nomeadamente voos de aeronaves de Estado, de emergência médica e de socorro ou de apoio às operações aéreas de combate a incêndios”, explica a ANAC.

O lançamento de balões de ar quente faz parte da tradição da noite de São João, no Porto. Em 2017, as autoridades proibiram a largada de balões devido ao risco de incêndio, com as coimas a variarem entre os 140 euros e os cinco mil euros no Porto.

Contudo, este ano, tanto o Governo como a chuva deram tréguas e será permitido o lançamento dos balões de ar quente, como manda a tradição.