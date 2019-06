Um momento de publicação independente: Convívio do Pôncio n.º 3 – As Origens da Ritinha Taxista

Apresenta-nos o teu fanzine.

Chama-se o Convívio do Pôncio n.º 3 – As Origens da Ritinha Taxista e é o terceiro número da série. É uma série de banda desenhada focada no Pôncio e nos seus amigos, personagens antropomórficas de gatos, castanhas, couves de bruxelas, etc., feita de forma relaxada para ser divertida. É uma versão DIY, com personagens adultas, da Turma da Mônica. ​

Foto

Quem são os autores?

Todos os Convívios do Pôncio são desenhados por mim e escritos em colaboração com o João Marcelo aka Éme. ​

Do que quiseste falar?

Não temos nenhum tema à partida. O principal propósito da série é ter graça e tentar ser constante. O João vai apontando ideias e piadas e quando se aproxima mais uma feira começamos a trabalhar essas ideias no papel.

Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

A BD foi desenhada a lápis e as impressões são simples fotocópias sobre papel branco e a capa sobre papel colorido. Tem oito páginas sem contar com a capa. A tiragem é de 30 exemplares.

Tens ou conheces uma publicação recente que merecia estar nesta rubrica? Responde às seguintes perguntas e envia-nos um email com os respectivos links e fotos. O próximo momento de publicação independente pode ser teu. - Apresenta-nos o teu fanzine/edição de autor/livro de artista.

- Quem são os autores?

- Do que quiseste falar?

- Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

- Onde está à venda e qual o preço?

- Porquê fazer e lançar edições hoje em dia?

- Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Onde está à venda e qual o preço?

Podem comprar na página de merch do meu bandcamp ou nas várias feiras de edição independente em que costumo ter banca.​ Custa 2,50 euros.

Porquê fazer e lançar fanzines hoje em dia?

É uma forma de estar constantemente a produzir e de poder partilhar o meu trabalho também num formato físico. O processo é tão rápido e descomplicado que muitas das zines que eu fiz surgiram por impulso. Gosto da liberdade que o formato permite, faz-se em dois ou três dias e quando é preciso mais, é só imprimir.​

Mais populares A carregar...

Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Cadrasso do Miguel Abras