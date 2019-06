Paisagem transgénica

O ornitorrinco é um animal estranho que parece ter sido concebido para evitar qualquer classificação, seja científica ou popular: geralmente, mede cerca de cinquenta centímetros, pesa dois quilos, tem um corpo liso coberto com pele castanha escura, não tem pescoço e tem uma cauda de castor; tem um bico de pato de cor azulada na face superior e cor-de-rosa ou malhada na inferior; não tem pavilhões auriculares, as quatro pernas terminam em cinco dedos unidos por uma membrana e com garras; permanece debaixo de água (onde come) por tempo suficiente para que se possa confundir com um peixe ou um anfíbio; a fêmea põe ovos, mas amamenta as suas crias, embora não se vejam os mamilos (por outro lado, os testículos do macho são invisíveis porque são internos). (1)

