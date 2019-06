Partido de Erdogan à beira da derrota na Câmara de Istambul

A oposição na Turquia prepara-se para garantir a vitória na repetição da corrida à presidência da Câmara Municipal de Istambul, um resultado que representa o maior golpe nos 16 anos de poder do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Ekrem Imamoglu, o candidato do Partido Popular Republicano (CHP), liderava a votação com 53,6% dos votos contra 45,4% do candidato do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), de Erdogan, quando estavam contados quase 95% dos votos em urna.