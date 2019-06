United Ghosts tocaram no Hard Club e o concerto não foi para fantasmas

O Hard Club acolheu ontem à noite os norte-americanos United Ghosts. A banda de Sha Sabi e Alex Ray pratica um combinado musical do qual emergem sonoridades dreampop à mistura com uma centelha de psicadelismo puro e uma ou outra incursão pelos ritmos da electrónica. United Ghosts foi o registo de estreia da banda. Em 2013 foi editado o EP Dear Electric Sun e mais recentemente foi lançado Saturn Days (de meados de 2018). Os elementos da banda mostraram-se muito comunicativos com o público e prometeram, com algum entusiasmo, ficar no Porto para a noite de São João. Para quem esteve na sala de espectáculos do antigo Mercado Ferreira Borges, foi evidente que o público presente se rendeu à proposta melódica e à simpatia da banda americana.