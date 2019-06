Dale Sharpe morreu, mas as paisagens que fotografou ficarão eternizadas no Instagram

Um mural de paisagens, nos vários pontos do mundo, e uma tela de várias cores. Assim é o perfil de Instagram do australiano Dale Sharpe, um dos fotógrafos de paisagens mais conceituados naquela rede social, que fica agora marcado pela morte trágica do autor.

Contando com mais de 136 mil seguidores, Dale Sharpe, de 36 anos, era certamente um dos nomes a acompanhar pelos amantes de fotografia. O australiano morreu atropelado, na passada quinta-feira, quando estava de viagem pelo Kansas, nos EUA.

Após atropelar um veado, Dale Sharpe saiu do carro e foi colhido na berma da estrada por um outro veículo que se tinha desviado. A história é contada numa publicação, feita pela família, na conta de Instagram do fotógrafo (@dkphotographyau), onde os familiares pedem ainda donativos para ajudar a pagar os custos da transladação do corpo para a Austrália.

No Instagram, várias foram as pessoas que já homenagearam o fotógrafo, partilhando alguns dos seus melhores trabalhos. Para o próximo sábado, está marcada um concentração durante o pôr-do-sol em Gold Coast (Austrália) para eternizar o trabalho de Dale da melhor forma: através de fotografias.