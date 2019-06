Medalha de ouro para Portugal nos 100m

Foi a quarta medalha portuguesa nos Jogos Europeus, a primeira de ouro: na prova-rainha do atletismo, os 100m, Carlos Nascimento impôs-se e subiu ao lugar mais alto do pódio. O português fez um tempo de 10,35s na ronda de qualificação do novo formato competitivo que a modalidade estreia em Minsk.

Numa competição que decorre por equipas, em nove eventos, que dá o apuramento para as meias-finais e final, a organização dos Jogos Europeus atribui já neste primeiro dia de atletismo as medalhas individuais. E Carlos Nascimento arrebatou o ouro nos 100m.

Com uma marca de 10,35s, o velocista português subiu ao lugar mais alto do pódio, à frente do eslovaco Jan Volko (10,38s) e do turco Jak Ali Harvey (10,42s).

O tempo que Carlos Nascimento fez neste domingo nos Jogos Europeus até foi mais lento do que obteve na última edição dos Campeonatos Europeus, em que correu os 100m em 10,31s, o 14.º melhor tempo entre os semifinalistas, falhando a presença na final.

Bronze na estafeta

Também na prova mista de 4x400m Portugal subiu ao pódio: com um tempo de 3m19,63s a estafeta composta por Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, Rivinilda Mentai e João Coelho obteve a medalha de bronze, atrás da República Checa (prata com 3m19,05s) e da Ucrânia (ouro com 3m17,31s)