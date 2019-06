Lewis Hamilton soma e segue no Mundial de F1

Lewis Hamilton (Mercedes) confirmou, este domingo, com o 79.º triunfo da carreira conseguido em Paul Ricard, a hegemonia da marca alemã ao vencer, confortavelmente, o Grande Prémio de França em Fórmula 1, subindo pela sexta vez ao primeiro lugar do pódio na temporada 2019.

Valtteri Bottas, companheiro do campeão em título e actual líder do Mundial de pilotos, levou o outro Mercedes a concretizar mais uma dobradinha, com o Ferrari de Charles Leclerc a cortar a meta em terceiro, duas posições à frente de Sebastian Vettel, que vê a liderança cada vez mais distante.