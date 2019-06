Hugo Espírito Santo conquista Itália no P&P

Hugo Espírito Santo venceu hoje o Open de Itália de Pitch & Putt, no Virginia Golf Club, em Appiano Gentile, perto de Milão. O português da Quinta das Lágrimas, em Coimbra, protagonizou uma prova dominadora, liderando desde o primeiro dia para terminar com um total de 154 pancadas (50-54-50), 8 abaixo do Par.

O único homem, entre os 30 em prova, que ameaçou a vitória lusa foi o espanhol Juan Soller Espinoza, segundo classificado com 157 (52-53-52), -5. É que o terceiro, o também espanhol José Angel Perez, ficou a 12 shots do vencedor, com 166 (59-55-52), +4. Tinham partido para a terceira e última jornada separados pela diferença mínima.

“Consegui atingir o meu objectivo. Foi uma luta muito acesa até ao final”, comentou Hugo Espírito Santo, que apresentou os melhores resultados no primeiro e no terceiro dias, pelo meio um 54 (Par) que só foi superado pelos 53 de Espinoza e do italiano Leonordo Panza.

“A segunda volta não me correu tão bem por ter feito um erro, fui à água num buraco, o que me deu um duplo bogey. Mas ainda consegui terminar com o Par do campo”, explicou.

Sobre o campo, o português afirmou: “Deparei-me com greens no seu geral bons, mas extremamente pequenos, de 25m2, puro Pitch & Putt, comparáveis a Holanda e Irlanda. Em Portugal não existem greens tão pequenos. Os tees são artificiais, o que é normal, e em bom estado. Alguns obstáculos de água e bunkers. Não é um campo fácil, pois ao contrário do que eu pensava é de montanha, com tees e greens elevados e desnivelados uns em relação a outros.”

Já no próximo fim-de-semana, Hugo Espírito Santos estará entre os favoritos no Campeonato Nacional de Pitch & Putt, no campo de Guardizela, em Guimarães. Uma prova que venceu quatro vezes, em 2009 (na primeira edição), 2010, 2011 e 2013. Luís Azenha Bonito, também da Quinta das Lágrimas, é o campeão nacional em título da especialidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Veja mais em www.golftattoo.com