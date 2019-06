Colômbia faz o pleno, Argentina cumpre os mínimos

Não fez muito mais do que nos dois jogos anteriores, mas chegou para não ficar já pelo caminho na Copa América. Apesar de mais uma exibição desinspirada, a Argentina qualificou-se neste domingo para os quartos-de-final, triunfando em Porto Alegre por 2-0 sobre o Qatar, um resultado que garantiu à equipa de Lionel Messi o segundo lugar no Grupo B e um confronto com a Venezuela na próxima sexta-feira, no Maracanã.

Já a Colômbia de Carlos Queiroz cumpriu o pleno de vitórias na fase de grupos, triunfando sobre o Paraguai por 1-0. Os “cafeteros” já estavam apurados e com o primeiro lugar garantido, sendo que a combinação de resultados deste grupo também qualificou para os “quartos” o Peru, como um dos melhores terceiros.

Depois da derrota na jornada inaugural com a Colômbia e do empate com o Paraguai, a selecção argentina precisava de ganhar para não ficar já pelo caminho na competição. Com a nova contratação do FC Porto, Renzo Saravia, a titular, a Argentina entrou da melhor maneira, a marcar logo aos 4’ por Lautaro Martínez. O avançado do Inter de Milão aproveitou um erro incrível de Al-Rawy no início da construção ofensiva do Qatar para ficar com a bola e fazer o 1-0.

Mas o golo madrugador esteve longe de tranquilizar a selecção sul-americana, demasiado confiante na qualidade individual dos seus jogadores e pouco preparada para o bom jogo colectivo do campeão asiático, competente na circulação de bola e na aproximação à baliza de Armani. Numa dessas situações, ficou a sensação de haver um penálti não assinalado após uma falta de Tagliafico sobre o luso-qatari Pedro Correia. O árbitro ouviu as indicações do VAR e mandou seguir.