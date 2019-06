Alemanha e Noruega nos quartos-de-final do Mundial de futebol feminino

A Alemanha qualificou-se este sábado para os quartos-de-final do Mundial de futebol feminino, ao vencer a Nigéria por 3-0, enquanto a Noruega precisou de ir a penáltis para eliminar Austrália, após 1-1 no final do prolongamento.

A selecção alemã foi muito mais contundente na derradeira fase de construção de jogo e em quatro remates enquadrados à baliza marcou por três vezes, a primeira das quais pela avançada do Wolfsburgo Alexandria Popp, aos 20 minutos, e a segunda sete minutos volvidos, por Sara Dabritz, de grande penalidade.

Na segunda parte, as germânicas geriram com inteligência a vantagem de dois golos e a vitória nunca esteve em causa, pese embora a reacção nigeriana. Ainda assim, aos 82 minutos, as alemãs ainda ampliaram, pela centrocampista Lea Schuller.

No outro jogo deste sábado dos oitavos de final, a Noruega sentiu mais dificuldades para se desembaraçar da Austrália, num jogo marcado pelo equilíbrio, com as europeias a adiantarem-se no marcador aos 31 minutos, graças a um golo de Isabell Herlovsen, depois de uma desmarcação em que se isolou nas costas da defesa para bater a guarda-redes Lydia Williams.

A Austrália restabeleceu o empate na fase final da partida, aos 83 minutos, por Elise Kellond-Knigth, o que levou o jogo para prolongamento, durante o qual as australianas ficaram reduzidas a 10 unidades por expulsão de Alanna Kennedy, aos 104.

No entanto, o resultado não se alterou, razão pela qual houve necessidade de recorrer a uma série de penáltis para definir quem passaria aos “quartos”. A Noruega foi bem mais competente, vencendo por 4-1, face a umas australianas que desperdiçaram os dois primeiros.

A Alemanha vai defrontar nos quartos-de-final o vencedor da partida Suécia-Canadá, dos “oitavos”, marcada para segunda-feira, enquanto a Noruega mede forças com o vencedor do Inglaterra-Camarões, que se disputa no domingo.