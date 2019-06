Los Espookys, a estranha comédia de terror gótica sul-americana

Tati não consegue um emprego fixo. Para sobreviver, saltita de trabalho pequeno em trabalho pequeno e desempenha tarefas como pôr uma ventoinha a rodar à mão num orfanato ou andar com sapatos de outras pessoas para que estes dêem de si. A irmã dela, Úrsula, que trabalha como assistente de um dentista, junta-se a dois amigos, Andrés, herdeiro de uma grande fortuna do chocolate e Renaldo, um gótico entusiástico, para montar um negócio baseado no terror, em que fingem acontecimentos sobrenaturais para assustar pessoas a mando de alguém. Tati torna-se uma das peças centrais do negócio, sempre disposta a fazer o que for preciso para levar os planos avante.

