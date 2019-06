Costuma ter sono durante o dia?

Ter frequentemente sono e adormecer durante o dia pode ser sintoma de uma doença grave do sono. A chamada Sonolência Diurna Excessiva (SDE) é diferente do “cansaço” ou “fadiga mental” associados a perturbações mentais ou após um longo dia de trabalho — as pessoas com SDE sentem uma necessidade muitas vezes irresistível de dormir durante o dia, acabando por adormecer nas mais variadas circunstâncias. Por exemplo, se lhe acontece frequentemente adormecer quando está sentado a ler ou a ver televisão, numa sala de espera, ou até mesmo enquanto conduz ou está a falar com alguém, é provável que sofra de SDE. Naturalmente, adormecer ao volante é mais “grave” do que adormecer sentado no sofá a ver um filme particularmente aborrecido. Se quiser ter uma ideia da gravidade da sua sonolência diurna, teste-se a si próprio com a Escala de Sonolência de Epworth (ver a tabela). Se pontuar acima de 10, sugiro que continue a ler este artigo.

Continuar a ler