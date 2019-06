Trabalhadores de limpeza do Hospital São João em greve por aumento de subsídio

Os trabalhadores de limpeza do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, vão fazer uma greve de 48 horas, de terça a quarta-feira, para reivindicar um aumento do subsídio de alimentação, anunciou esta sexta-feira o sindicato do sector.

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas (STAD) refere que os trabalhadores reivindicam um aumento de 1,85 euros para 3,50 euros por dia.

Durante esses dois dias, os profissionais vão concentrar-se à porta principal da unidade hospitalar entre as 9h30 e 12h30 pela “defesa dos seus direitos”, salienta. Esta é a segunda paralisação depois de, em Maio, os trabalhadores terem parado três dias pelo mesmo motivo.

“Os trabalhadores lamentam ter de voltar à luta e o prejuízo que estas greves podem causar aos utentes do hospital”, frisa. Contudo, o sindicato explica que face à intransigência da empresa em negociar um subsídio de refeição “digno”, os trabalhadores não têm outra hipótese.

“Será uma greve que, naturalmente pela enorme importância destes trabalhadores na higienização do hospital, criará grandes dificuldades no normal funcionamento do mesmo”, considera.

O sindicato recorda que a greve estava agendada para os dias 23 e 24 de Junho, coincidido com o feriado de São João, no Porto, tendo ficado decidido em plenário alterar as datas.