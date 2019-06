“Não são contratados médicos obstetras porque não os há”, assegura ministra

O encerramento faseado das maternidades de Lisboa justifica-se, no entender da ministra da Saúde, Marta Temido, pela escassez de médicos, principalmente nesta época de Verão. Por que razão não são contratados mais obstetras? “Não são contratados, porque não os há”, respondeu a ministra, em declarações aos jornalistas, este sábado, em Faro, à margem de uma iniciativa do Partido Socialista, destinada a debater alterações climáticas.

A Lei de Bases da Saúde, que está em discussão na Assembleia da República, disse: “Abre portas para isso [escassez de médicos], quando afirma a tendencial exclusividade dos recursos humanos no SNS”. O objectivo do ministério da Saúde, enfatizou, é fazer a distribuição dos clínicos “através de concursos anuais, distribuindo-os o mais equitativamente pelo país”, dado que os médicos que estão disponíveis para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde “tem um número finito”.