Homem resgatado sem vida de um poço em Montemor-o-Velho

Um homem com cerca de 80 anos foi resgatado este sábado sem vida de um poço no concelho de Montemor-o-Velho, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

O alerta da queda dentro do poço foi dado às 6h36, sendo que a vítima foi já resgatada sem vida, acrescentou a mesma fonte.

No local estiveram 11 operacionais e quatro veículos dos bombeiros de Montemor-o-Velho, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).