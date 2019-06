Concelhos de seis distritos em risco máximo de incêndio

Alguns concelhos dos distritos de Viseu, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro estão este sábado sob risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No mapa sobre o risco de fogos rurais no continente — que divide o país em cinco classificações de risco, entre o risco reduzido e o risco máximo — o IPMA assinala nove concelhos, daqueles seis distritos, em risco máximo devido à temperatura próxima dos 30 graus.

Tabuaço (Viseu), Vila Flor e Torre de Moncorvo (Bragança), Sabugal, Figueira de Castelo Rodrigo e Vila Nova de Foz Côa (Guarda), Penamacor (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) e Alcoutim (Faro), são os concelhos em risco máximo de incêndio.

Os cálculos do IPMA são baseados na temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.