É um hostel? É uma empresa? Ambos. É o escritório da Hostelworld

A mesa está sempre posta, pronta a receber visitas. Ao fim da tarde há cervejas, irlandesas, como a empresa que as aloja. Bilhar, matraquilhos e PlayStation à disposição. M&Ms e frutos secos à discrição. Bem como cabines coloridas para telefonemas privados ou salas de reunião amplas, repletas de luz natural. É para passar férias ou trabalhar?

As duas actividades quase se confundem por aqui, no escritório da Hostelworld, localizado no Porto. São mais de 700 metros quadrados distribuídos por dois pisos por onde circulam 64 pessoas que aqui trabalham como se estivessem... num hostel. É, aliás, este "o conceito base" do espaço, onde sobressai a construção em aglomerado de madeira, material bastante utilizado actualmente neste tipo de alojamentos. "O objectivo foi criar um espaço de trabalho relaxado e versátil onde há espaço para trabalhar, reunir e conviver", escreve a Lemon Works no recomeço de mais um projecto Living Offices, criado pela empresa portuense para "mostrar e celebrar escritórios, portugueses, que fazem a diferença na vida das pessoas".

Este é o primeiro episódio da terceira temporada desta série, que o P3 tem acompanhado desde 2017. A Lemon Works foi criada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar.

