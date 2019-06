Irão ameaça responder em força aos EUA

O Governo iraniano avisou este sábado os Estados Unidos que qualquer violação das suas fronteiras será respondida com dureza pelas suas forças. “Não toleraremos a violação de qualquer fronteira do Irão”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros. “Enfrentaremos de forma firme qualquer agressão ou ameaça da América”, acrescentou Abbas Mousavi, em declarações à agência Tasnim.

O mesmo tom foi usado pelo principal porta-voz das Forças Armadas, Abolfazl Shekarchi, à mesma agência: “Qualquer erro que os inimigos do Irão cometam, especial os EUA e os seus aliados na região, será deitar achas na fogueira que reduzirá a América, os seus interesses e os seus aliados a cinzas”.

As declarações de Mousavi são o culminar de uma semana de escalada da tensão no Golfo Pérsico, depois de, na quinta-feira, a defesa antiaérea iraniana ter derrubado um drone de vigilância dos Estados Unidos. O Irão justificou a sua acção dizendo que o mesmo havia violado o seu espaço aéreo, enquanto em Washington se garantia que o drone sobrevoava espaço aéreo internacional quando foi abatido.

Na sexta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, referiu que tinha abortado um ataque de retaliação que poderia ter matado 150 pessoas e mostrou-se disponível para dialogar com as autoridades iranianas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma mensagem que terá sido bem recebida na Arábia Saudita, onde se teme uma escalada sem precedentes.

“A diminuição da tensão é muito importante porque os ânimos estão a exaltar-se”, disse à Reuters um diplomata saudita pedindo para não ser identificado. “É muito importante evitar o confronto neste momento. O confronto, pensemos o que pensemos em relação a Trump ou o Irão, será desastroso para todos”.