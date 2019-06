Aristides Gomes continua como primeiro-ministro

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, reconduziu este sábado Aristides Gomes como primeiro-ministro do país. O nome do actual líder do Governo foi indicado pelo PAIGC, partido mais votado nas eleições de 10 de Março, depois de o chefe de Estado se ter recusado a nomear Domingos Simões Pereira, o líder do partido.

A um dia de terminar o seu mandato como Presidente, pressionado interna e externamente, José Mário Vaz (conhecido por JOMAV) decidiu por fim pôr um ponto final na crise política criada pela sua relutância em nomear um primeiro-ministro, mais de três meses depois das eleições.

A tomada de posse de Aristides Gomes como primeiro-ministro está marcada para este sábado às 16h30 locais, mais uma hora em Portugal continental.

Gomes, sociólogo formado em França é membro do comité central do PAIGC e primeiro-ministro desde Abril de 2018.

O PAIGC venceu as eleições de 10 de Março sem conseguir maioria absoluta, elegendo 47 dos 102 deputados da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, mas formou, entretanto, uma coligação com três pequenos partidos, capaz de garantir a estabilidade política do Governo, com um apoio de 54 deputados.