Nas férias grandes, lance os pequenos à Natureza

É oficial, a escola pública já terminou. E os estabelecimentos de ensino privados e os respectivos centros de actividades para os tempos livres já mudaram o chip do apoio escolar e trabalhos de casa, para actividades de maior ou menor veraneio. Está na altura de também os pais desligarem o botão escola, e esquecerem a azáfama de confirmar livros para as aulas e as merendas para o lanche.

As ofertas são muitas para quase todos os gostos e carteiras. As que mais abundam são as actividades diárias, em que os filhos regressam todos os dias a casa – e as rotinas das merendas permanecem, não são para a escola, são para as actividades de férias. Porque defendemos que essas rotinas devem parar, mas, sobretudo, porque acreditamos que é importante fomentar a autonomia dos miúdos e deixá-los passar uma semana fora dos pais, com “velhos” amigos e com outros acabados de conhecer, que as propostas que deixamos aqui são para campos de férias de uma semana que ofereçam actividades em comunhão com a natureza. Propostas para actividades durante uma semana, com alojamento, refeições, monitores e seguros.

My Camp

A My Camp funciona na Quinta da Broeira, um espaço com 10 hectares de paisagem natural localizada no Cartaxo, em pleno centro do Ribatejo. Cada semana é diferente, mas há sempre muitas actividades, desde as tradicionais às mais radicais. Há actividades náuticas (canoagem, bóias, banana, fly fish, etc.), high ropes, low ropes, baloiço 3G, equitação, mergulho, slide, escalada, segway, insufláveis, jogos nocturnos …é só dizer. Sobre aparelhos electrónicos (iPad, eBooks, iPods…) e outros objectos de valor? Esses têm de ficar em casa. O que a organização promete tentar é que nem se lembrem que eles existem.

Idade: dos 6 aos 17 anos

Preço 395 euros

Site

Herdade das Parchanas

Algures entre Alcácer do Sal e o Torrão, na área ribeirinha do Sado, esta Herdade das Parchanas recebe miúdos há já uma década. Todos os anos, são realizados programas que vão desde as áreas do Ambiente, à Matemática no Campo, passando por outras áreas como Energias Renováveis e, claro, o sempre presente e quase inevitável desporto. As primeiras semanas de Julho já estão esgotadas, mas ainda há muitas alternativas até final de Agosto. Meta na mochila saco cama, lençol, almofada, lanterna, repelente de insectos, protector solar, chapéu, fato de banho, chinelos, uma toalha de banho e outra para a piscina, produtos de higiene pessoal, roupa desportiva e confortável e calçado prático (sapatilhas). Dê-lhe dois beijos na testa, um abraço, e avise que telefona todos os dias – eles podem estar com o telemóvel entre as 20h30 e as 21h30.

Idade: dos 6 aos 17 anos

Preço: 270 euros

Site

Foto

Campo Jovem

Em Linda-a-Velha, a 30 minutos de Coimbra, o Campo Jovem está instalado na Quinta Ganados, e é organizado por uma empresa habituada a pensar em actividades para crianças dos 4 aos 18 anos, desenhando programas de carácter educativo, cultural, desportivo ou meramente recreativo. Em termos pedagógicos, pretende-se que cada jovem “aprenda” a estar com os outros sempre com o objectivo de desenvolver os aspectos individuais de cada criança, tendo em conta o seu grupo, promover os conhecimentos em diversas áreas das actividades ao ar livre, sensibilizar para as questões de segurança e ambiente. Todos estes valores são realçados nas actividades desenvolvidas. As últimas semanas de Agosto já estão esgotadas, mas ainda se encontram muitas vagas para Julho. Aliás, neste mês ainda é possível reservar o campo de férias para turnos de duas semanas, ficando a quinzena por 450€.

Idade: dos 4 aos 18

Preço: 275 euros

Site

Quinta da Eira

Localizada em Penafiel, a poucos quilómetros do Porto, esta Quinta da Eira promete uma semana preenchida com muitas actividades, e outro tanto de adrenalina e diversão, dividindo as categorias pelas actividades náuticas, de montanha e nocturnas. Enquanto que as actividades náuticas se realizam no Rio Tâmega, todas as restantes têm lugar no interior da quinta, e entre elas há paintball, arborismo, escalada e slide. Os monitores constroem os desafios sempre com o objectivo de atribuir pontos aos mais esforçados e animados para no final da semana distinguir o Campeão Quinta da Eira. Mais do que medalhas e primeiros prémios num campeonato, a verdade é que todos levarão para casa boas histórias e recordações.

Idade: dos 8 aos 16

Preço: 320 euros

Site

DiverLanhoso

Os programas do DiverLanhoso foram criados com o objectivo de associar momentos de lazer a momentos de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Localizado na Póvoa de Lanhoso, às portas do Parque Nacional da Peneda Gerês, usam e abusam das condições oferecidas pela generosa natureza. Do cardápio de actividades constam o slide, as pontes suspensas, soft rafting, canyoning, escalada, rappel … Mas também há actividades nocturnas, como uma noite no campismo e ainda discoteca e pool partys. Os monitores prometem andar sempre por perto.

Idade: dos 6 e os 18 anos

Preço: 310 euros

Site

Foto

Pranima – Quinta da Escola

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Pranima tem muitos campos de férias, alguns internacionais, mas o que queremos trazer para aqui é o que eles apresentam como o Quinta da Escola, um Centro de Férias Ecológico, que tem a vantagem de se localizar em plena Serra de Aires e Candeeiros. Porque não fazer o rappel numa gruta, ou fazer escalada numa parede natural com toda a segurança? E que tal o slide ser em pleno Parque Natural da Serra do Candeeiro, ou um passeio de BTT nos trilhos já demarcados. Nesta Colónia de férias, que funciona por turnos de sete dias é possível fazer tudo isso. O Centro de Férias dispõe de piscina própria, mas no programa também constam incursões ao rio Alviela para desenvolver actividades aquáticas.

Idade: dos 6 aos 17 anos

Preço: 295 euros

Site

Foto