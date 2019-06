Viena, Lisboa, Bucareste e Santiago. Orgulho LGBTI+ pinta ruas do mundo com as cores do arco-íris

Junho é considerado como o mês do orgulho com várias capitais a organizarem marchas, arraiais e comemorações a favor da igualdade e da defesa da liberdade na orientação sexual e identidade de género. Berlim, Bucareste, Santiago, e Nápoles são algumas das cidades que já começaram as comemorações.

Este sábado, foi a vez do Terreiro do Paço se encher com as cores do arco-íris com o Arraial Lisboa Pride 2019 — o maior evento em Portugal para a comunidade LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero, intersexo e outras identidades). O encontro é organizado anualmente pela associação ILGA Portugal (Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo), em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. Os concertos, que começaram às 16h de sábado, contam com a participação de Aurora Pinho, Sonja, e Johnny Hooker como cabeça de cartaz.

Na próxima semana, Lisboa volta a vestir o arco-íris para a Marcha do Orgulho. A data marca cinco décadas desde as revoltas em Stonewall, nos EUA, que impulsionaram o movimento LGBTI+ em todo o mundo. Os protestos começaram na madrugada de 28 de Junho de 1969, quando a polícia nova iorquina invadiu o Stonewall Inn, um bar frequentado maioritariamente por homens gays, mas também lésbicas e pessoas transgénero. Pela primeira vez, os ocupantes não se calaram, ripostando e expulsando as autoridades do bar. A resposta desencadeou uma vaga de manifestações a favor da igualdade que deu visibilidade às injustiças enfrentadas pela comunidade LGBTI+.