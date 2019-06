Madeira refinancia 355 milhões de euros de dívida para poupar 42 milhões

A Madeira vai poupar 42 milhões de euros em juros através de uma operação de refinanciamento da dívida directa e indirecta que vence este ano. A operação, que conta com o aval do Estado, consiste na emissão de um empréstimo obrigacionista com maturidade a 10 anos, no valor de 355 milhões de euros.

Continuar a ler