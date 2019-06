Lampaert vence contra-relógio na Volta à Suíça

O belga Yves Lampaert (Quick Step) venceu este sábado o contra-relógio individual da oitava e penúltima etapa da Volta à Suíça em bicicleta, que o português Rui Costa terminou na 100.ª posição.

Em Goms, Lampaert cumpriu os 19,2 quilómetros da etapa em 21.58 minutos, superando em cinco e 10 segundos os dinamarquesa Kasper Asgreen (Team Denmark) e Soren Kragh Andersen (Sunweb), segundo e terceiro classificados, respectivamente.

O colombiano Egan Bernal (Ineos), líder da classificação geral, terminou o contra-relógio em 11.º lugar, a 58 segundos de Lampaert.

O “camisola amarela” tem agora 22 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o australiano Rohan Dennis (Bahrain Team), que recuperou algum tempo para o líder, ao terminar o contra-relógio no sexto lugar.

O português Rui Costa, vencedor da prova por três vezes, fechou o segundo contra-relógio da Volta à Suíça na 100.ª posição, a 2.18 minutos do vencedor, mantendo a 67.ª posição da geral, a 31.04m de Egan Bernal. A nona e última etapa da Volta à Suíça disputa-se este domingo.

