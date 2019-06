Brasil marca cinco e garante “quartos” na Copa América

Depois do impasse gerado pelo nulo com a Venezuela, na segunda ronda, a selecção brasileira voltou à primeira forma para golear o Peru (0-5) e assegurar o primeiro lugar do Grupo A da Copa América, organizada pelo Brasil. Apesar de derrotados, os peruanos podem seguir para os quartos-de-final na qualidade de um dos dois melhores terceiros classificados, já que no Mineirão, em Belo Horizonte, a Venezuela se impôs (1-3) frente à Bolívia, garantindo o segundo lugar e o apuramento directo.

Mas o jogo do dia disputava-se na Arena Corinthians, em São Paulo, com o “escrete” a precisar de 12 minutos para deitar por terra a estratégia de Ricardo Gareca. O Peru ainda tentou contrariar o favoritismo brasileiro nos 10 minutos iniciais, mas o primeiro golo de Casemiro ao serviço da selecção, no 400.º jogo da carreira do médio ex-FC Porto, precipitou uma vitória tranquila. Casemiro aproveitou um ressalto no poste de Gallese, após remate de Thiago Silva, para marcar de cabeça.

O guarda-redes peruano teria, volvidos sete minutos, acção infeliz, permitindo que o campeão europeu de clubes Roberto Firmino aproveitasse nova devolução do ferro após reposição defeituosa do guardião, que contornou para registar o 0-2 (19’). Com Philippe Coutinho mais discreto, depois do bis na abertura, frente à Bolívia, Tite via a aposta no extremo Everton produzir efeitos. O médio do Barcelona solicitou o companheiro do Grémio, que atirou (32’) fora do alcance de Gallese.

Com 0-3 ao intervalo, coube a Dani Alves (53’) encerrar a questão, num encontro sem sobressaltos para Alisson, que só no final da primeira parte teve uma defesa apertada, fechando a fase de grupos da competição sem sofrer qualquer golo. Correcção... Dani Alves só não teve a última palavra porque Willian (90’) entrou para assinar um grande golo e porque Gallese evitou (90+4’) o 0-6 ao defender um penálti que cometera sobre Gabriel Jesus, negando o golo ao avançado do Manchester City.

No outro duelo do grupo, a Venezuela entrou decidida a resolver cedo e Darwin Machís (2’) colocou a selecção comandada por Rafael Dudamel na frente. A Bolívia respondeu com dois remates ao poste da baliza de Wuilker Fariñez, mas Machís elevaria, já na segunda metade, para 0-2 (55’), deixando os bolivianos em posição delicada.

Apesar do desnível, a Bolívia reduziu por Leonel Justiniano (82’), fazendo renascer a esperança para os instantes finais. Sentimento que durou quatro efémeros minutos, já que a Venezuela fechou o resultado por Josef Martínez (86’).