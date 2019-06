Morreu o jornalista e crítico literário Carlos Câmara Leme

O jornalista e crítico literário Carlos Câmara Leme morreu este sábado, ao início da tarde, na sequência de complicações no sistema circulatório, soube o PÚBLICO de fonte familiar. Tinha sido internado na passada terça-feira, de urgência, no Hospital de São José, em Lisboa, na sequência de uma hemorragia. Submetido a delicadas intervenções cirúrgicas, acabou por não resistir.

Nasceu em Lisboa, no dia 4 de Fevereiro de 1957, Carlos Câmara Leme licenciou-se em Filosofia pela Universidade Católica Portuguesa, com o trabalho de final de curso “O Tempo na Obra de Eduardo Lourenço: uma aproximação”. Iniciou depois uma carreira no jornalismo, a partir de 1985, primeiro no JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias, e depois no PÚBLICO, integrando a equipa com que o jornal foi lançado, em 1990. E aqui, entre muitos outros temas, acompanhou as comemorações dos Descobrimentos Portugueses, as comemorações da Geração de 70 e as polémicas em torno da obra de Fernando Pessoa, em particular as ligadas às várias edições do Livro do Desassossego.

Colaborou, em diversos períodos, na revista Ler, colaborando também na revista Colóquio/Letras, da Fundação Calouste Gulbenkian. Foi autor do livro Os Passos em Volta dos Tempos de Eduardo Lourenço, editado pela Verbo em 2014.

No prefácio deste livro, escreveu Eduardo Lourenço: “A temática abstracta do Tempo é, desde sempre, de ordem cosmológica, e o discurso, de que releva ou que exige, de carácter científico, de Platão e de Aristóteles até Galileu, Newton, Einstein e à ciência mais actual. […] Para mim, foi o tempo incarnado, o que mal ou bem chamamos História, como se fôssemos o dono dela, que, desde jovem e para sempre, me foi a figuração real, objectiva, da mítica Esfinge. Carlos Câmara Leme compreendeu perfeitamente que era nesse ‘tempo com História’, nós como História, que residia o enigma vivo em que banhamos e, no sentido mais literal e incandescente da palavra, ‘ardemos’.”

Datas e locais do velório e funeral serão divulgados logo que tal seja possível.