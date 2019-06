Uma casa para visitar as memórias e confissões de Manoel de Oliveira

O episódio é conhecido e faz já parte da mitologia associada a Manoel de Oliveira: em Abril de 2014, um ano antes da sua morte, o cineasta convidou Álvaro Siza para jantar e nele falou-lhe do seu projecto de realizar um documentário sobre a obra do arquitecto. Este agradeceu, mas avisou-o de que estava com uma agenda muito cheia, ao mesmo tempo que lhe lembrou ter obras em várias partes do mundo, desde a China e a Coreia do Sul ao Brasil e aos Estados Unidos. “Não tem pressa; eu também tenho vários projectos para realizar antes”, respondeu-lhe Oliveira!

Continuar a ler