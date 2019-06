Verão começa com temperaturas abaixo da média e chuva em algumas regiões

Pelo menos até meio da próxima semana vai ser difícil perceber que estamos no Verão, alguns distritos de Portugal vão registar períodos de chuva fraca a moderada, vento e nebulosidade, com a excepção do Alentejo e Algarve que registam temperaturas dentro da média e dias de sol.

O solstício de Verão acontece esta sexta-feira, pelas 16h54 e marca o início da estação mais quente no hemisfério norte onde os habitantes presenciarão o dia mais longo e a noite mais curta do ano.

Segundo Ricardo Tavares, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA), esta sexta-feira ainda será um dia com alguma nebulosidade, o vento do quadrante norte e noroeste terá alguma intensidade (de franco a moderado) e poderá ser pontualmente forte nas Terras Altas. No entanto, o dia será marcado por uma pequena subida da temperatura máxima. Faro, por exemplo, chegará mesmo aos 31º graus, a temperatura máxima em todo o país, e Portalegre e Setúbal chegarão aos 27º graus. Em contraste, o Porto e Viseu e Viana do Castelo registam as temperaturas mais baixas do território português com máximas de 22º graus.

“Para amanhã prevemos novamente uma pequena subida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior, mas com excepção das regiões do litoral norte. O dia começa ainda um pouco nublado e a partir da tarde aumentará o nível de nebulosidade principalmente a Norte e Centro e prevê-se para sábado alguns períodos de chuva nas regiões a norte do Mondego a partir do final da tarde”, refere Ricardo Tavares.

Já nos Açores, esta sexta-feira será dia de céu muito nublado e de períodos de chuva (que continuarão como aguaceiros fracos no sábado) em todas as ilhas. No arquipélago da Madeira haverá períodos de céu muito nublado e vento fraco.

Em termos de temperaturas máximas, para sábado a tendência é que no Alentejo e no vale do Tejo, ou mesmo na região Norte interior, as temperaturas se aproximem dos 30 a 35 graus e no interior Norte as temperaturas poderão também aproximar-se dos 30º graus. “O dia de sábado será quente, mas dentro daquilo que é a média para o mês de Junho. As temperaturas têm estado abaixo da média nos últimos dias, mas agora com esta subida de temperatura ficaremos dentro dos valores médios. No entanto, no domingo e segunda voltaram a ficar abaixo dos valores médios”, explica o meteorologista.

Para domingo, no entanto, o IPMA já prevê uma descida da temperatura um pouco por todo o território e alguns períodos de chuva no Norte e Centro que poderão ser pontualmente fortes na região do Minho, principalmente no período da manhã. Haverá chuva em mais distritos no Norte e no Centro. Braga, Aveiro, Coimbra, Vila Real, Bragança, Leiria e Viana do Castelo (neste último há previsão de chuva desde domingo até quarta-feira). Domingo será, para as regiões Norte e Centro, um dia de chuva. Na região sul, principalmente no Alentejo e Algarve, não se prevê precipitação para Domingo e para os dias seguintes.

Para o início da próxima semana, na segunda-feira, já se prevê um dia com um pouco de precipitação um pouco por todo o território.

Ricardo Tavares garante que a estação não vai começar com uma “onda gigante de calor como era previsto”, apesar de prever que a meio da próxima já se registe uma subida de temperaturas. “Não existirá uma vaga de calor, alguns locais até estarão abaixo da média do que é normal, mas no fim da próxima semana o Alentejo e Algarve chegarão novamente aos 35º graus”, refere.

Com a chegada de Julho, o meteorologista afasta também a possibilidade de calor extremo.

No Verão do ano passado, as temperaturas chegaram a bater recordes em Portugal. No dia 4 de Agosto, a temperatura do ar em Lisboa atingiu o seu valor mais elevado desde que existem registos: 44ºC. Este recorde foi batido nas estações da Tapada da Ajuda (com registos desde 1943) e na Avenida Gago Coutinho (1982), segundo informação do IPMA. No mesmo mês, Alcácer do Sal (Setúbal) chegou a registar temperaturas de 45,9ºC.

Setembro de 2018 também terá sido o mais quente desde que há registos (1931), de acordo com dados provisórios do IPMA, com uma temperatura média de 23,1ºC e duas ondas de calor.