Depois das europeias, só o PAN cresce. Todos os outros descem

Depois das eleições europeias, o único partido que cresce é o PAN. Todos os outros descem nas intenções de voto dos portugueses.

Os dados, revelados nesta sexta-feira pelo barómetro CM/Aximage, mostram que o partido de André Silva sobe de 1,5% para 4,2% no último mês. Quanto ao PS, desce de 36,5% para 35,6%; o PSD passa de 25,7% para 23,1%; o BE de 9,1% para 9%; a CDU de 7,3% para 6,9%; e o CDS de 6,9% para 6,6%. A abstenção passa de 36,3% para 35,9%.

No que toca à avaliação dos líderes partidários, António Costa (PS), Catarina Martins (BE), e Jerónimo de Sousa (PCP) têm melhor nota agora. Ao contrário do líder do PSD, Rui Rio, e do CDS, Assunção Cristas, que descem. André Silva, avaliado pela primeira vez nesta escala de zero a 20, tem uma nota de 9,3. Está entre Jerónimo de Sousa (com 9,2) e Catarina Martins (com 9,9). Tem uma nota melhor do que Assunção Cristas (5,4) ou do que Rui Rio (6,2).

No que respeita à confiança para primeiro-ministro, Rui Rio colhe uma percentagem de 25,7% (menos do que os 29,5% registados anteriormente). António Costa lidera, passando de 52,8% para 54%.

Quanto à avaliação dos ministros, o melhor continua a ser o das Finanças, Mário Centeno e, no pior lugar, surge a responsável pela pasta da Saúde, Marta Temido.

Já ao Presidente da República, os portugueses atribuem 15,1 valores – em Maio, a nota de Marcelo Rebelo de Sousa situava-se nos 15,3.

A ficha técnica desta sondagem reúne indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo ou telemóvel. A amostra obteve 605 entrevistas efectivas, foi feita entre 13 e 19 de Junho, e a margem de erro é de 4%.