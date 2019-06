O Reino dos Mil e Um Pesadelos

No dia 2 de outubro de 2018, o cidadão saudita e jornalista Jamal Kashoggi, com entrevista previamente marcada pelos serviços, entrou no consulado do Reino da Arábia Saudita em Istambul, para obter os documentos de que necessitava para celebrar o seu casamento com a sua noiva Hatice Cengiz. Já tinham comprado um apartamento em comum e acordado que a cerimónia seria feita no registo civil. Nessa mesma tarde, iriam comprar electrodomésticos e jantar com amigos.

