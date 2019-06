Trump diz que cancelou ataque contra o Irão por ser “desproporcional”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta sexta-feira que cancelou um ataque contra três alvos no Irão a dez minutos da hora marcada para os primeiros disparos, numa operação que seria uma resposta ao abate de um drone pelas forças iranianas na quinta-feira.

Horas depois de o jornal New York Times ter noticiado o recuo do Presidente, o próprio Donald Trump deu explicações, na manhã desta sexta-feira, através da rede social Twitter.

“Estávamos prontos para retaliar na noite passada, contra três alvos diferentes, quando eu perguntei quantas pessoas iriam morrer. Um general disse-me que morreriam 150”, disse Trump.

Segundo o Presidente norte-americano, foi essa informação que o levou a suspender a operação militar: “Mandei travar o ataque dez minutos antes porque não era proporcional ao abate de um drone não-tripulado.”

“Não tenho pressa”, continuou Trump. “As nossas forças armadas foram reconstruídas e estão prontas para atacar, e são de longe as melhores do mundo. As sanções estão a resultar e aprovámos mais sanções ontem à noite.”

A terminar a sua versão sobre o que aconteceu nas últimas horas, o Presidente Trump deixou uma mensagem aos norte-americanos e um aviso aos iranianos: “O Irão não poderá nunca ter armas nucleares, seja contra os EUA, seja contra o mundo!”