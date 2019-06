Supremo Tribunal espanhol eleva para 15 anos pena para La Manada

De acordo com o Código Penal espanhol, a diferença entre abuso sexual e violação assenta na existência (ou não) do recurso à violência e intimidação. Caso exista intimidação ou violência, a pena atribuída é de um a cinco anos de prisão. Já se não existir violência a pena oscila entre um a três anos de prisão. A esta definição soma-se o agravamento da pena caso exista penetração (vaginal, anal ou oral), quer com o corpo ou através de objectos. Neste caso, a pena poderá chegar aos 15 anos – e é esta condenação que aplicada agora aos cinco de La Manada.

Diz ainda a lei espanhola que a intimidação acontece caso exista uma “ameaça concreta de um mal se a vítima não concordar em participar numa determinada acção sexual”. Os criminosos tinham sido julgados com base no artigo 181.3 do Código Penal espanhol, que pune os crimes sexuais cometidos com base no consentimento “obtido através de uma situação de manifesta superioridade que corta a liberdade da vítima”.