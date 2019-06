Secretário de Estado britânico agarrou activista da Greenpeace pelo pescoço

A polícia britânica está a investigar um incidente em que o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros britânico, Mark Field, agarrou pelo pescoço e empurrou contra um pilar uma activista da Greenpeace numa cerimónia na Mansion House, residência oficial do presidente de câmara de Londres.

A activista ambiental, vestida de vermelho e com uma faixa ao peito a dizer “emergência climática”, fazia parte de um grupo que tinha como objectivo interromper a cerimónia lendo uma mensagem aos que estavam na cerimónia. Quando o tentou fazer, Field levantou-se da cadeira, agarrou-a e empurrou-a com força, expulsando-a da sala. A sequência dos acontecimentos foi filmada e, quando tornada público, surgiram pedidos para Field se demitir.

Os restantes activistas ambientais foram expulsos da sala poucos minutos depois. Após o protesto, a Greenpeace acusou o Tesouro britânico de bloquear as iniciativas do Governo de combate às alterações climáticas, entre elas as decisões – entre chegar às zero emissões de carbono até 2050. Phillip Hammond, secretário do Tesouro, estava a discursar quando a cerimónia foi interrompida.

“Recebemos um pequeno número de denúncias de terceiros sobre a agressão. Estas denúncias estão a ser investigadas pela polícia”, disse a polícia britânica em comunicado.

“Ficámos chocados com as imagens de um deputado eleito e membro do Governo a agredir um dos nossos manifestantes pacíficos na Mansion House”, reagiu a Greenpeace.

E, forçado a isso, o Partido Conservador, pela voz do seu secretário-geral, Brandon Lewis, admitiu “ser muito difícil não se ficar atónito com o seu que viu”.

Posição que obrigou Field a pedir publicamente desculpas e a justificar-se dizendo ter agido “instintivamente”. “Lamento profundamente este episódio e peço desculpas sem reservas à senhora visada, mas no ambiente de então senti a necessidade de agir para eliminar a ameaça à segurança dos presentes”, afirmou em comunicado.

O secretário de Estado disse ainda que vai apresentar o assunto ao Governo para que este examine se existiu “quebra do código ministerial”, referindo querer “cooperar na totalidade”.

Num discurso no Parlamento britânico no mês passado, Field condenou a intimidação e violência contra activistas femininas por todo o mundo. “O Reino Unido continua comprometido em ajudar todas as mulheres por todo o mundo a sentirem-se seguras e protegidas no trabalho que fazem, para que possam falar livremente e participar na mudança que precisamos”, escreveu na altura no Twitter.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na quinta-feira à noite, num programa da BBC, o deputado conservador Alistair Burt lamentou a situação e garantiu que Field vai responder pelos seus actos, não deixando de sublinhar que “parece estar numa posição muito difícil" neste momento.

Mas há quem se chegue à frente para defender o secretário de Estado. O deputado conservador Peter Bottomley acusou a activista ambiental de “tentar criar confusão. A maioria dos espectadores diria que foi bom ela não ter tido sucesso”.