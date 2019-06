Explosão em refinaria causa grande incêndio em Filadélfia

Uma explosão numa refinaria em Filadélfia, nos Estados Unidos, provocou um “grande incêndio” durante esta madrugada de sexta-feira, confirmou à CNN o departamento de bombeiros local.

De acordo com os residentes da zona, ouviram-se várias explosões ao longo da madrugada, entre as 3h e as 4h locais (8h e 9h em Lisboa).

A refinaria, Philadelphia Energy Solutions, produz 335 mil barris de petróleo por dia e está localizada no sudoeste da cidade, ao lado do rio Schuylkill.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo a CBS, a explosão obrigou ao encerramento de algumas estradas nas imediações da refinaria.

Nas redes sociais, testemunhas partilharam o movimento.